Retegui osservato speciale: Napoli sfida le Inter e Atletico

Il talento di Mateo Retegui pronto a sbarcare in Italia: con la nazionale di Roberto Mancini, innanzitutto, poi si vedrà. Sì, perché il bomber scuola Boca Juniors e oggi al Tigre è stato inserito dal ct campione d'Europa in carica tra i convocati della nazionale italiana che sfiderà giovedì l'Inghilterra al Maradona, il primo impegno verso i prossimi Europei.

E proprio lo stadio con il nome di Diego potrebbe essere nel suo futuro: come riportato da Fichajes, il Napoli di Aurelio De Laurentiis l'avrebbe messo nel mirino per la prossima estate, quando Victor Osimhen potrà cambiare aria. Il talento di Retegui è attenzionato però da diversi club: innanzitutto Inter e Roma in Serie A, ma anche l'Atletico Madrid che lo sta seguendo ormai da diverse settimane.