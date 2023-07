Ritiro Napoli 2023, la presentazione della squadra a Dimaro in diretta

Lo potremmo definire il sabato celestiale, con la gioia che è leitmotiv della giornata del Napoli a Dimaro. Le file per entrare allo stadio comunale sono state lunghe fin dalle prime ore del mattino e un’altra invasione s'è concretizzata nel pomeriggio con cinquemila tifosi all’interno dello stadio comunale e altrettante nel piazzale della Ski.it Arena dove cori, striscioni, bandiere azzurre hanno accompagnato il primo allenamento che ha visto tutti i big al lavoro agli ordini di Rudi Garcia.

La sessione di autografi si è trasformato in un gigantesco abbraccio affettuoso ai campioni d’Italia.

Un bagno di folla, con i bambini soprattutto a caccia di un ricordo dei propri beniamini. Si sono dedicati ai tifosi dopo l’allenamento Lobotka, Politano, Simeone e Gaetano.

Questa sera l’entusiasmo si sposta all’area eventi, dove c'è la presentazione della squadra al pubblico che prepara l’ovazione per i campioni d’Italia. Conduce la manifestazione Daniele Decibel Bellini in una serata che si preannuncia fantastica, il primo incontro tra la squadra e i tifosi dopo la festa scudetto del 4 giugno. Un ennesimo primato per il Trentino: il record di presenze allo stadio, l’esordio della maglia con lo scudetto nell’amichevole con l’Anaune, l’esordio della squadra tricolore lunedì contro la Spal e oggi un gigantesco atto d’amore con allenatore, tecnici e preparatori.