È cominciato ufficialmente il secondo e ultimo weekend dell'anno per il Napoli a Dimaro e le presenze in Val di Sole lo confermano. Per l'allenamento del sabato mattina, lunghe file all'ingresso dello stadio di Carciato, con numerosi tifosi rimasti fuori dai cancelli.

Tra loro c'è anche Claudia Mercurio per la tradizionale diretta del Mattino da Dimaro.