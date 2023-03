Roma-Napoli 4-0: la Primavera azzurra crolla davanti a Mourinho

Ancora una sconfitta - l'undicesima in questa stagione - per il Napoli Primavera. La squadra di Nicolo Frustalupi è stata battuta a Roma, in trasferta contro i giallorossi che veleggiano sicuramente in altre zone della classifica del campionato di Primavera 1. Con questo ko gli azzurrini restano al terzultimo posto, a +5 dalla zona retrocessione in attesa che si completi però il turno.

Una sconfitta che ci sta, ma che pesa in ogni caso: la Roma strapazza gli azzurri con un 4-0 che lascia poco spazio ai rimorsi. In appena 5’, subito dopo la mezz'ora, la Roma è già due volte in vantaggio: prima arriva il gol di Pisilli, poi il colpo da fuori area di Cherubini. Nella ripresa cambia poco: un attimo prima dell'intervallo Missori fa tris chiudendo virtualmente il match, poi arriva anche il poker di Cherubini in un batti e ribatti in area di rigore. In tribuna spunta anche José Mourinho, allenatore della prima squadra, che si era già goduto un Roma-Napoli Primavera qualche settimana fa in Coppa Italia.