Ritrova il gol, nonostante la panchina. E ritrova anche il sorriso Lorenzo Insigne: «Però ero sereno perché accetto sempre le scelte dell'allenatore, ero sereno in panchina. Ma per vincere queste partite c’è bisogno di tutti, lo abbiamo visto anche con gli altri cambi. È questo lo spirito giusto».Una vittoria ed un'esultanza particolare con abbraccio finale. «Con Ancelotti c’è stato qualche confronto, ma ho sempre detto che era acqua passata: ho sbagliato io qualche atteggiamento, ho chiesto scusa, lui mi ha sempre dato fiducia», ha detto a Sky Sport. Stasera è giusto festeggiare ma restiamo coi piedi per terra: domenica abbiamo una trasferta importante, pensiamo a vincere».