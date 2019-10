Daspo per due anni per quattro tifosi che hanno scavalcato i cancellidurante Napoli-Brescia. E' pugno duro del questore di Napoli che ha adottato il provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive nei confronti di alcuni supporter che, scavalcando, erano passati dal settore inferiore della curva B a quello superiore il 29 settembre scorso.



Via dagli stadi anche un quinto uomo, già condannato per rapina.



Il Daspo potrebbe riproporsi dopo quanto accaduto anche in Napoli-Verona del 19 ottobre. Cinque persone, infatti, sono state denunciate sempre per aver scavalcato tra i diversi settori della curva A. Il procedimento per arrivare al divieto di entrare negli stadi è già scattato.



Proprio in relazione a Napoli-Verona, in 32 sono stati multati per aver occupato le vie d’esodo, essersi arrampicati su balaustre o posizionati all’impiedi sui sedili. Altre multe per possesso di stupefacenti, l’aver coperto la telecamera all’ingresso al tornello, aver utilizzato il biglietto di altro utente, aver oltrepassato il tornello simultaneamente ad altro spettatore.



La Questura assicura ulteriori controlli anche nelle prossime settimane grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza attivi presso lo Stadio San Paolo, per assicurare una sempre maggior sicurezza alle competizioni sportive.