Scudetto Napoli, fa festa anche il consolato Usa

Sono spuntati in queste ore i festoni azzurri che sanno di scudetto del Napoli. Anche il consolato Usa in città è pronto a fare festa. Azzurri o tricolore poco importa: l'edificio a stelle e strisce sul lungomare accompagnerà la grande festa che i tifosi in città aspettano.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, dunque, tutto sembra tornare all'ordine: dal suo sito ufficiale, infatti, il consolato aveva comunicato ai propri concittadini in città di fare attenzione ai festeggiamenti eventuali di questo weekend e al caos che si sarebbe generato. Una nota ufficiale dovuta ma che aveva generato scontento tra i napoletani.