Osimhen idolo anche a Torino: «I tifosi vogliono lo scudetto e noi con loro»

«È bellissimo essere idolo dei tifosi. Mi ha sorpreso vederne così tanti sugli spalti oggi» dice Victor Osimhen, bomber di un Napoli che strappa la vittoria roboante anche a Torino. «Congratulazioni alla squadra, abbiamo portato a casa una grande vittoria, vogliamo continuare così. So cosa cantano i tifosi, so che vogliono lo scudetto e noi vogliamo vincerlo anche per loro. L'importante è continuare su questa strada.

All'ingresso in campo, un bambino con la sua stessa mascherina al volto: «L'ho visto, anche il colore dei capelli era simile al mio e ho voluto fare una foto con lui, spero di rivederlo» ha detto con una risata a Dazn Osimhen, in questi mesi esaltato da tutti i tifosi. «È bello vedere queste manifestazioni d'amore per te, la mia mascherina è finita anche addosso a un cane. È speciale per me».