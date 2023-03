Anguissa a bocca aperta per Osimhen: «Non metterò la mascherina»

Frank Zambo Anguissa torna a parlare del momento del Napoli, a metà tra la vittoria di Champions League contro l'Eintracht Francoforte e la sfida di Torino in vista. «Non sapevo nemmeno di aver scritto la storia mercoledì con il primo accesso ai quarti di finale. Ma in ogni caso siamo felici: questa città vive per il calcio e noi vogliamo ripagarla, speriamo di continuare a lungo così» ha detto il centrocampista camerunese.

«Ci aspettavamo questo rendimento? Ogni anno riparti con degli obiettivi ben precisi, poi non sai mai se riuscirai a raggiungerli o meno. Oggi non siamo più una sorpresa ma siamo felici di quanto stiamo facendo» le parole di Anguissa a BeIN Sports. Virale una foto della sua faccia durante il volo di Osimhen in Champions: «Mettere una mascherina per lui? Se lo fa felice, ok, ma non la sopporterei. E poi ormai fa parte del suo personaggio. Victor è un grande attaccante, gioca per i compagni, pensa sempre al collettivo e questa è la nostra prima forza. Merita tutto».