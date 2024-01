Napoli, Soumaré fuori squadra al Siviglia: «Solo problemi personali»

Torna a circolare in casa Napoli il nome di Boubakary Soumaré, il centrocampista francese del Leicester in prestito al Siviglia protagonista di un piccolo caso nelle ultime ore. Prima del match contro l'Athletic Bilbao, infatti, il Siviglia ha informato che Soumaré non sarebbe stato a disposizione della squadra per scendere in campo, una assenza che ha fatto drizzare le antenne ai tifosi in vista del mercato.

Con il Napoli interessato, infatti, alla ricerca di un elemento in mediana che risponda proprio a quelle caratteristiche. Ci ha pensato però Quique Sánchez Flores, allenatore del Siviglia, a spiegare la sua assenza dopo il match: «Non era con noi per alcuni problemi familiari. Bisogna averne rispetto, la famiglia viene prima di tutto. Ci ha chiesto di potersi assentare e noi gliel'abbiamo concesso» ha commentato l'allenatore spagnolo.