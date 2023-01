Stankovic si tiene la sconfitta col Napoli: «Ko ma a testa alta»

Sperava di trovare in Marassi la sua fortezza, ma per Dejan Stankovic il Napoli non è stato un avversario facile. La Sampdoria torna a perdere dopo la vittoria contro il Sassuolo e manca l'aggancio con il treno salvezza. «È stata tosta stasera, non siamo stati inferiori fino al gol» le prime parole dell'allenatore blucerchiato al termine del match di Marassi.

«Conoscevamo la forza del Napoli, sono completi e giocano un bel calcio. Gli faccio i complimenti» ha continuato a Dazn dopo la partita «Ma faccio i complimenti anche alla mia squadra, sono orgoglioso di loro anche se è arrivata una sconfitta. Hanno dato tutto e usciamo con la testa alta. Con l'uomo in meno è stata ancora più difficile ma abbiamo tenuto bene il campo fino alla fine». Tutto da rifare allora: «Abbiamo il nostro percorso da fare: con questa organizzazione e con questo atteggiamento io ci credo».