Nonostante la sconfitta della sua Roma contro il Napoli, Antonello Venditti non perde lo spirito. Il cantante, dopo la partita, ha commentato il risultato con un video su Instagram: «Non c’è niente da dire, anche se nell’azione del gol ci sarebbe molto da dire su un portiere che toglie la mano... C’è qualcosa che non funziona. Peccato: la Roma ha fatto tanto per imbrigliare il Napoli e la cosa era quasi riuscita».

Roma-Napoli, i complimenti di Venditti agli azzurri

Venditti, che ha seguito il match dell'Olimpico dal divano di casa insieme al collega Ultimo, ha riconosciuto con grande sportività i meriti degli azzurri: «Poi quell’azione, e non si può parlare di azione isolata perché il Napoli ci ha provato sempre, ha deciso. La Roma poteva giocarsela diversamente. Il Napoli al momento è la squadra più bella del campionato. Non so cosa sia successo alla fine, ho visto nervosismo puro che è da biasimare».

Inquadrando poi Ultimo che mangia un gelato, il cantante ha concluso: «L'importante è avere l'amicizia. Se non ci fosse la Roma, io tiferei per il Napoli. Sarei tanto felice di vedere i napoletani gioire». La sportività è di casa sul divano di Antonello Venditti.