Coppa Davis, rinuncia anche Alcaraz: «Ho bisogno di riposo». Al suo posto Ramos Vinolas

Anche Carlos Alcaraz rinuncia alla Coppa Davis. Dopo essere stato battuto da Daniil Medvedev nella seconda semifinale degli US Open (ora il russo affronterà in finale Novak Djokovic), lo spagnolo ha annunciato la sua rinuncia alla prossima Coppa Davis, in programma dal 12 al 17 settembre a Valencia dove la Spagna affronterà Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud. Il forfait del talento iberico si aggiunge a quelli di Sinner e Berrettini.

Una decisione anticipata già da Alcaraz nella conferenza stampa successiva all'eliminazione di New York, dove a una precisa domanda aveva risposto: «Al momento ho bisogno di riposo, vedremo nelle prossime ore».

Le prossime ore hanno certificato la decisione del giovane tennista, che ha annunciato la sua decisione con un post su Instagram: «Ero molto entusiasta di giocare per la Spagna la Davis a Valencia, ma devo ascoltare il mio corpo dopo un tour molto lungo.

Ho bisogno di fermarmi e riposare, fisicamente e mentalmente. Il calendario è molto impegnativo, la stagione è ancora lunga e ora devo ricaricare le forze. Buona fortuna alla squadra spagnola! Vi sosterrò con forza! Andiamo». Il vincitore di Wimbledon sarà sostituito da Albert Ramos Vinolas, scelto dal capitano iberico, David Ferrer per completare la squadra composta da Davidovich Fokina, Bautista Agust, Granolles e Zapata Miralles.