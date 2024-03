Napoli Tennis Cup 2024, vince Luca Nardi: «Ora mi tingerò il ciuffo d'azzurro»

È di Luca Nardi la “Napoli Tennis Cup 2024”, il Challenger ATP 125 (montepremi 148.625 euro) organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli che ha catalizzato le attenzioni dello sport in città nell'ultima settimana. Una settimana dolcissima per il tennista pesarese ma con papà napoletano, che con la terza rimonta di fila nel torneo si è portato a casa la vittoria assoluta.

Nardi - che qualche settimana fa aveva eliminato Novak Djokovic a Indian Wells - ha battuto per 5-7 7-6(3) 6-2, al termine di una battaglia di oltre due ore e mezza, il francese Pierre-Hugues Herbert, n.160 Atp.

Grazie a questo successo napoletano, il tennista italiano salirà al n.76 Atp.

«È una Pasqua davvero speciale per me, sono molto contento di aver vinto questo titolo. Giocare a Napoli per me è speciale: finire in bellezza questa settimana vuol dire tanto per me. Non è stata assolutamente una partita facile: lui è uno che non dà molto ritmo, serve bene, scende a rete, ha tante soluzioni. Non è mai semplice affrontare un giocatore così» ha spiegato Nardi a SuperTennis al termine del match «Nel secondo set ho incominciato a giocare meglio, poi nel tie-break due o tre punti sono girati bene e ne terzo set, dai, sono stato abbastanza bravo. La scommessa del ciuffo azzurro? Mi sa che stasera tocca farlo! Questa vittoria dà fiducia: ora ho una settimana di tempo per preparare Monte-Carlo dove spero di fare bene come l’anno scorso. E poi Madrid, Roma, il Roland Garros: spero vada tutto per il meglio. Questo trofeo lo dedico alla mia famiglia».