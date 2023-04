Urano ha gli anelli come Saturno: le immagini mozzafiato del telescopio Webb

Seguendo le orme dell'immagine di Nettuno rilasciata nel 2022, il telescopio spaziale James Webb della Nasa ha scattato un'immagine mozzafiato dell'altro gigante di ghiaccio del sistema solare, il pianeta Urano. La nuova immagine presenta anelli spettacolari e caratteristiche luminescenti nell'atmosfera del pianeta. I dati Webb dimostrano la sensibilità senza precedenti del telescopio che ha individuato i quasi invisibili anelli che altri strumenti non avevano nemmeno percepito cioé la navicella spaziale Voyager 2 mentre sorvolava il pianeta nel 1986 e l'Osservatorio Keck con ottica adattiva avanzata.

Urano, settimo pianeta dal Sole, è unico: ruota sul suo lato, con un angolo di circa 90 gradi dal piano della sua orbita. Ciò causa stagioni estreme poiché i poli del pianeta sperimentano molti anni di luce solare costante seguiti da un numero uguale di anni di oscurità completa: Urano infatti impiega 84 anni per orbitare intorno al Sole, quindi un giorno dura 42 anni e altri 42 anni una notte. Attualmente, è la tarda primavera per il polo settentrionale, l'estate settentrionale di Urano sarà nel 2028. Al contrario, quando la Voyager 2 visitò Urano era estate al polo sud. Il polo sud è ora sul lato oscuro del pianeta, fuori dalla vista e di fronte all'oscurità dello spazio.

Questa immagine a infrarossi della Near-Infrared Camera (NIRCam) di Webb combina i dati di due filtri a 1,4 e 3,0 micron, e il pianeta mostra una tonalità blu nell'immagine a colori. Quando Voyager 2 guardò Urano, la sua fotocamera mostrava una palla blu-verde quasi senza caratteristiche in lunghezze d'onda visibili. Con le lunghezze d'onda infrarosse e la sensibilità extra di Webb vediamo più dettagli, e si nota quanto sia davvero dinamica l'atmosfera di Urano. Sul lato destro del pianeta c'è un'area di illuminamento al polo rivolto verso il Sole, nota come cappuccio polare. Questo è una caratteristica unica per Urano - sembra apparire quando il polo entra nella luce solare diretta in estate e svanisce in autunno - e questi dati Webb aiuteranno gli scienziati a capire il meccanismo attualmente misterioso. Webb ha rivelato un aspetto sorprendente del cappuccio polare: un sottile illuminamento migliorato al centro. La sensibilità e le lunghezze d'onda più lunghe della NIRCam di Webb potrebbero essere il motivo per cui possiamo vedere questa caratteristica polare di Urano migliorata quando non è stata vista così chiaramente con altri potenti telescopi come il telescopio spaziale Hubble e l'Osservatorio Keck.

Al bordo del cappuccio polare si trova una nuvola luminosa e alcune caratteristiche estese più deboli appena oltre il bordo del cappuccio, e una seconda nuvola molto luminosa si vede al lato sinistro del pianeta. Tali nuvole sono tipiche di Urano in lunghezze d'onda infrarosse e probabilmente sono collegate all'attività della tempesta. Il pianeta è un gigante di ghiaccio a causa della sua composizione chimica. Si pensa che la maggior parte della sua massa sia un fluido caldo e denso di acqua, metano e ammoniaca sopra un piccolo nucleo roccioso.

Urano ha 13 anelli noti e 11 di loro sono visibili in questa immagine Webb. Alcuni di questi anelli sono così luminosi con Webb che quando sono vicini, sembrano fondersi in un anello più grande. Nove sono classificati come gli anelli principali del pianeta e due sono gli anelli polverosi più deboli (come l'anello zeta diffuso più vicino al pianeta) che non sono stati scoperti fino al sorvolo del 1986 da Voyager 2. Gli scienziati si aspettano che le future immagini di Webb di Urano rivelino i due deboli anelli esterni che sono stati scoperti con Hubble durante l'attraversamento del piano anulare del 2007. Webb ha anche catturato molte delle 27 lune conosciute di Urano.