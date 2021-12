Fire TV Stick 4K Max e Prime Video: l'intrattenimento per le prossime Festività

Le imminenti Festività saranno un’esperienza ancora più unica da vivere quest’anno, grazie a Fire TV Stick 4K Max, la chiavetta di Amazon che apre le porte dell’intrattenimento natalizio e riserva ai clienti un posto in prima fila. Sono moltissimi i titoli a tema disponibili su Prime Video, basterà quindi chiedere ad Alexa di aprire l’App per far entrare la magia del Natale in casa e godersi tutti i cult in 4K, come al cinema.

Iniziamo a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati