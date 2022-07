Honor Magic 4 Pro, un nuovo Top di Gamma nella rosa dei migliori

Magic4 Pro è l’ultima novità del portafoglio Honor e rappresenta il primo flagship della Magic4 Series. L’iconico design simmetrico, il display migliorato ed un comparto fotografico d’eccellenza, portano la linea di punta del Brand ad un livello completamente nuovo.

Il device vanta una tecnologia all'avanguardia, messa a punto da Honor per offrire sensibili progressi in tutti i settori dello smartphone, dalla fotografia alle prestazioni, alla privacy. A testimoniare l’eccellenza tecnologica della camera in dotazione, recentemente DxOMark, voce autorevole nel settore della valutazione dei comparti fotografici per device mobili, ha assegnato al Magic4 Pro il Gold Camera Label con il punteggio di 131 nella classifica delle fotocamere per smartphone, raggiungendo quindi la vetta delle relative classifiche.

Dotato della più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e supportato da tecnologie di base tra cui GPU Turbo X e OS Turbo X che massimizzano la capacità del chipset, il flagship di Honor offre una performance di utilizzo eccezionale.

Esteriormente Magic4 Pro è ispirato alla bellezza e all'estetica della simmetria, con la rivisitazione dell'esclusivo layout circolare a tripla fotocamera, noto anche come "The Eye of The Muse". Il display in dotazione è del tipo LTPO Quad-Curved, misura 6,81 pollici in diagonale ed è caratterizzato da cornici ultra-sottili su entrambi i lati. Questa struttura offre un'esperienza coinvolgente nella visualizzazione, nel gioco e nella lettura ed è perfettamente visibile anche in condizione di forte luce ambientale.

Lo smartphone fa un enorme balzo in avanti anche nel settore della fotografia e nella videografia, confezionando un'eccezionale combinazione di triplo sensore alimentato dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente. Dotato di Magic-Log Movie Master, il comparto offre una videografia di livello cinematografico e un'esperienza di ripresa superiore rispetto ai competitors, consentendo ai creatori ancora alle prime armi di portare colori e atmosfere in stile Hollywood ai loro contenuti.

Con un'ampia gamma di nuove e avvincenti caratteristiche e funzionalità, tra cui una Wired e Wireless SuperCharge da 100W, l’interfaccia Honor Magic UI 6.0 e caratteristiche pionieristiche di privacy e sicurezza, Magic4 Pro garantisce un'esperienza d’uso davvero unica e indimenticabile.

La disponibilità è immediata e il prezzo 999 euro.