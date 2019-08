Ecco la bicicletta intelligente senza pilota: esegue ordini vocali e evita gli ostacoli

Lunedì 5 Agosto 2019, 15:26

Un team di ricercatori cinesi ha inventato una bicicletta senza pilota che esegue degli ordini tramite comandi vocali e è in grado di evitare gli ostacoli.La realizzazione del veicolo intelligente è stata possibile grazie all'istallazione di un'intelligenza artificiale, il chip Tianjic, che combina fattori legati alla neuroscienza e all'informatica. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature.«Il solo chip è in grado di elaborare simultanea più algoritmi e rende la bicicletta intelligente, capace di muoversi senza pilota. Consente, poi, di eseguire il rilevamento degli oggetti in tempo reale, il monitoraggio, il controllo vocale, l'eliminazione degli ostacoli e il controllo dell'equilibrio», hanno spiegato gli autori.Nelle immagini del video è possibile osservare come la bicicletta reagisce ai comandi impartiti da un uomo e come riesce a evitare gli ostacoli.