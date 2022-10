Bambini e Alexa, ecco come dimenticano che si dice «per favore»

L’università di Cambridge ha notato che i bambini sono sempre più maleducati e ne dà la colpa anche agli assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri, ai quali ci si può rivolgere senza chiedere per favore o dire grazie. Il dottor Anmol Arora, docente del rinomato ateneo inglese ed esperto di pedagogia infantile, ha pubblicato su Archives of Disease in Childhood un articolo la cui lettura dovrebbe essere resa obbligatoria a tutti i genitori. L’intelligenza artificiale è entrata nelle nostre case, ci aiuta a gestire la nostra vita ed è di grande beneficio alle persone sole. Ma sui bambini ha un effetto pericoloso, che può influenzare lo sviluppo cognitivo e la crescita fino all’età adulta. Un bambino maleducato lo sarà anche quando dovrà relazionarsi con gli altri, avere una vita sociale, farsi degli amici e trovare un lavoro, tutti aspetti dell’esistenza umana nei quali le buone maniere prevalgono ancora su quelle cattive.

Il fatto che quando ci si rivolge a Siri non bisogna ringraziare o chiedere per favore è ovviamente solo la punta dell’iceberg di un problema più vasto. I bambini finiscono con il percepire gli assistenti vocali come amici. Devono rivolgersi a loro salutandoli, dicendo ad esempio “Okay Google!”, e si sentono rispondere da una voce artificiale suadente. È inevitabile che un ragazzino finisca con l’antropomorfizzare la macchina, che diventa un essere umano con il quale non è necessario essere educati. Non solo: interagendo con l’intelligenza artificiale i bambini perdono la capacità di interpretare le sottigliezze comunicative del tono di voce e del linguaggio del corpo, e non ricevono risposte adeguate se si comportano in modo inappropriato. Alexa, Siri e Google Home sanno quasi tutto e ci semplificano la vita, anche troppo. Quando un bambino chiede loro un’informazione, riceve una risposta rapida e sintetica. Se la stessa informazione è chiesta ad un adulto, la sua risposta sarà molto più articolata, e verrà inserita in un contesto che valuta il modo di ragionare del bambino e lo aiuta nell’arricchimento della sua conoscenza.