Band 8, l’ultimo wearable di Huawei con 2 settimane di autonomia

Huawei ha presentato Band 8, smart band dal design leggero e sottile che offre il monitoraggio completo dei parametri vitali e fino a 2 settimane di autonomia. I dispositivi wearable intelligenti sono apprezzati non solo per le loro funzionalità sportive, ma per la leggerezza: Band 8 pesa solo 14g ed è spessa 8.99mm. La smartband è dotata di un display Amoled di 1.47 ed un rapporto screen-to-body del 65% per offrire una migliore esperienza visiva; è supportata, inoltre, dalla cornice ultra-sottile 2.5d con schermo in vetro curvo di alta qualità coperto da una lastra in vetro cg che assicura un’esperienza ricca e dinamica anche in un device così piccolo.

La Band 8 è disponibile in tre colori che esprimono diversi stili ed emozioni: calma e serenità la colorazione Midnight Black, spirito romantico e gentilezza la tonalità Sakura Pink, freschezza la versione Emerald Green. Tutte e tre le varianti includono la nuova tecnologia Premi e Sgancia che permette di cambiare con facilità il cinturino in soli 3 secondi. Per abbinare la Band 8 al nostro look, Huawei offre 10.000 watch faces creative, perfette per iniziare la giornata con l’energia giusta. Tra i nuovi modelli tra cui scegliere Frisbee, Frosted, Magic Balloons, SuperWatch, Figure8 e Style.

La smartband propone un’ampia gamma di funzionalità in grado di aiutare a restare concentrati sui propri obiettivi di fitness. I sensori avanzati TruSeen 5.0 sono stati migliorati del 10% rispetto alla generazione precedente e, grazie alla tecnologia di elaborazione del segnale HiFi-Encoder, i dati registrati risultano più precisi e le misurazioni più accurate.

La tecnologia associata permette di monitorare diversi dati biometrici come il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, le fasi del sonno, lo stress e la gestione del ciclo fisiologico femminile, rendendo la Band 8 un device di livello professionale.

La Band 8 porta il sistema di allenamento scientifico offerto dall’algoritmo proprietario TruSport a portata di tutti, con dati semplici da comprendere, inclusi il monitoraggio del battito cardiaco, il ritmo di camminata e la distanza percorsa. Inoltre, l’algoritmo valuta anche il carico di allenamento in corsa, gli allenamenti aerobici/anaerobici pressurizzati, il tempo di recupero tra una sessione e l’altra e il Running Ability Index (Rai). La smartband è un vero e proprio allenatore professionale da polso che fornisce consigli e raccomandazioni sportive per aiutare a comprendere meglio l’efficacia degli esercizi svolti. L’intelligenza artificiale integrata è, infatti, in grado di pianificare l’attività di corsa in base agli indicatori fisiologici registrati, al Rai e alle condizioni di allenamento presenti, per migliorare l’efficacia del proprio work out in maniera scientifica e raggiungere più facilmente i propri obiettivi.

Band 8 è la prima smart band dotata dell’assistente intelligente Huawei Assistant Today. Scorrendo verso destra, l’assistente compare sul display e permette di visionare il meteo, gestire la musica, impostare timer, cronometrare attività e tanto altro. Band 8 è stata migliorata anche in funzionalità quali riproduzione musica, scatti da remoto, notifiche, risposte rapide ai messaggi, meteo, sveglie e cronometro, torcia, trova il mio cellulare, assistente vocale. Essa supporta, inoltre, le risposte rapide ai messaggi con testo ed emoji sia tramite l’app proprietaria Messaggi sia tramite app di terze parti.

La smartband raggiunge 14 giorni di autonomia, fino a 9 con un utilizzo normale e fino a 3 giorni con la modalità Always on Display. Con una ricarica di 5 minuti, è possibile utilizzare il dispositivo fino a 2 giorni grazie alla ricarica rapida che permette di caricare completamente il dispositivo in soli 45 minuti. Il prezzo è di 59,90 euro nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink ed Emerald Green.