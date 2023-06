Oppo, Battery Health Engine vincitore di sostenibilità

Il premio Seal Business Sustainability Awards 2023, nella categoria prodotti sostenibili, è andato quest’anno al Battery Health Engine di Oppo. Grazie a questo premio, il brand tecnologico si unisce ad aziende del calibro di General Motors, T-Mobile e Cisco, vincendo il prestigioso riconoscimento internazionale per la sostenibilità. I Seal Awards (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership Awards) celebrano le aziende e i leader di tutto il mondo che contribuiscono in modo concreto alla sostenibilità e sviluppano iniziative innovative che hanno un impatto positivo sull'ambiente.

Battery Health Engine è una tecnologia creata per la salute della batteria sviluppata da Oppo nell'arco di tre anni.

Risolvendo i problemi associati al litio, il Battery Health Engine riduce la perdita di capacità della batteria nel tempo, contribuendo a prolungarne la durata e, allo stesso tempo, ridurre i rifiuti elettronici.

Basata sul chip di gestione personalizzato proprietario, sullo Smart Battery Health Algorithm e sulla Battery Healing Technology, la tecnologia è in grado di mantenere la capacità della batteria degli smartphone Oppo fino all'80% del suo livello originale dopo ben 1600 cicli di carica-scarica, garantendo una durata effettiva dell’accumulatore molto più lunga rispetto agli standard del settore. Dal suo primo rilascio nel 2022, il Battery Health Engine è stato inserito in più di dieci prodotti con brand Oppo, tra cui la serie Find X5, dove non solo ha migliorato l'esperienza d’utilizzo, ma ha anche avuto un impatto sulla società grazie alla sua maggiore sostenibilità.

La sostenibilità è da tempo una componente centrale dell’azienda, a partire dal design dei prodotti fino alle operazioni commerciali, che Oppo esplora costantemente alla ricerca di nuove innovazioni per un futuro più sostenibile. Al Mwc 2023, è stato presentato il nuovissimo Zero-power Tag, un dispositivo di comunicazione che raccoglie energia dall'ambiente e può funzionare senza aver bisogno di batterie. L'azienda adotta inoltre un approccio scientifico ed ecologico a tutta la gestione del ciclo di vita dei prodotti, ciò include non solo il rispetto dei principi internazionali di imballaggio per ridurre l'uso di risorse naturali, ma anche l'aumento del ciclo di vita dei prodotti e i servizi di trade-in dei prodotti per ridurre al minimo i rifiuti elettronici.