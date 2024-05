Realme svela il 12+ 5g, ecco le prime impressioni

Dopo la presentazione del 12 Pro+ 5g, che ha stupito per il suo design di alto livello, le buone fotocamere e la ricarica rapida, Realme sta gradualmente aggiungendo nuove versioni alla sua lineup ammiraglia. Oggi il brand ha ufficializzato due nuovi modelli, il 12+ 5g, un'alternativa più “leggera” rispetto al modello Pro ed il 12 5g, la declinazione di base della serie 12. Di quest'ultimo vi forniremo un approfondimento nei prossimi giorni, adesso vediamo più da vicino il Realme 12 Plus 5g.

Specifiche

Android 14, interfaccia utente realme Ui 5.0;

Dual Sim, Dual standby, Slot Ibrida;

Dimensioni schermo 6.67 pollici Fhd+ Oled, risoluzione 2400 x 1080, 394ppi;

120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate;

Luminosità massima 2000 nits, Hdr10+, Tüv Rheinland con certificazione Blue Light;

Processore MediaTek Dimensity 7050 5G octa-core a 2.6GHz;

Gpu Mali-G68 Mc4;

Ram 12Gb;

256Gb di memoria di archiviazione, espandibile con microSd card slot;

fotocamera frontale da 16Mp;

fotocamera principale 50Mp (sensore Lyt-600, Ois, f/1.8) + 8Mp (grandangolare) + 2Mp (macro) rear cameras, flash led;

sensore di impronte In-display con Face unlock;

speaker stereo;

reti Hspa+, 4g Lte, 5g;

wifi 6, dual-band;

Bluetooth 5.2;

dimensioni: 162,95 x 75,45 x 7,87mm;

weight: 190g;

colori: Navigator Beige, Pioneer Green;

batteria da 5,000mAh, ricarica veloce 67w Supervooc

Design

Come il top di gamma della serie 12, il realme 12 Plus si caratterizza per la nuova estetica adottata dal brand, ispirata al design di un orologio classico. Il pannello posteriore presenta una copertura in pelle vegana per una incredibile sensazione touch and feel, e non subisce le fastidiose impronte lasciate dalle dita. A differenza del fratello “Pro”, il vetro dell'isola che ospita il gruppo fotocamere è piatto e non presenta le sottili creste sull'anello che lo circonda. Tuttavia, il dispositivo sfoggia decisamente un aspetto pregiato e per distinguerlo dal fratello premium, Realme ha adottato i bordi piatti, già vista su altri dispositivi della stessa fascia.

Questa soluzione, con la sua finitura lucida che aggiunge una sensazione di qualità, fa “solo” sembrare il dispositivo più spesso, ma migliora l’impugnatura. Naturalmente, questa sensazione si annulla quando utilizziamo la comoda cover in silicone, fornita in confezione, ma guadagnamo in termini di grip del dispositivo, difficile da “sfuggire” tra le mani, ed in termini di protezione dalle cadute e agli urti accidentali. Riguardo alla sicurezza, il Realme 12+ gode di certificazione Ip54 ed è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua.

Continuando con la disamina del look esterno dello smartphone, notiamo le cornici, non sottilissime ma assolutamente perfette nell’assemblaggio, un microfono con isolamento acustico sul bordo superirore accompagnato dal foro che ospita il secondo altoparlante e l’utilissimo jack per cuffie da 3,5 mm, un'opzione rara e sicuramente apprezzata da chi utilizza ancora gli auricolari con cavo.

Il lato sinistro è pulito, mentre quello destro presenta i controlli del volume e l'interruttore di blocco/accensione. I pulsanti sono sottili e piatti, per adattarsi al design elegante, ma sono comunque sensibili e tattili. Nella parte inferiore si trovano la porta usb-c, l'altoparlante principale, il microfono principale e il vassoio ibrido per nano Sim che può ospitare una seconda nano Sim o una scheda microSd.

Display e qualità del suono

Il Realme 12 Plus 5g ha un display Amoled da 6,67 pollici, con una risoluzione di 2400x1080 pixel, 394ppi, 100% di gamma cromatica P3, Hdr10+, 2000 nit di luminosità di picco e un'elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, esso gode della certificazione Tüv Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

Le impostazioni consentono di controllare le modalità di colore, programmarne la temperatura per il comfort degli occhi e attivare la funzione Video Coler Boost, che può convertire i formati Sdr in Hdr. la frequenza di aggiornameto del framerate è anch’essa impostabile, in modalità Standard (60Hz), Alta (120Hz) o automatica, lasciando al software la gestione intelligente della velocità più adatta per una migliore efficienza. La qualità del display è buona, altrettanto buona la densità del colore riprodotto ed il contrasto, perfettamente in linea con quanto ci si aspetta da uno schermo Oled di un telefono non di fascia alta.

Nella parte bassa, centralmente è situato il sensore di impronte digitali, anch’esso reattivo al tocco e rapido nel riconoscimento.

Lo streaming video Hd su Netflix e altre piattaforme è disponibile e l'Hdr funziona bene nei servizi che lo supportano. La nitidezza delle immagini è sufficiente anche per leggere lunghi articoli e messaggi. il volume è sufficiente e la separazione del suono stereo è udibile. Buona la riproduzione dei bassi, un pò meno gli alti, che possono evidenziare qualche leggera distorsione, ma il volume è sufficientemente alto da non dover richiedere di essere alzato al massimo livello.

Ad ogni modo, con questo livello di hardware, più che in altri casi, il risultato dei video riprodotti e delle tracce audio dipende dalla qualità della sorgente e comunque, l’utilissimo jack cuffie da 3,5mm menzionato in precedenza, consente il comodo ed avvolgente ascolto in cuffia.

Hardware e Performances

Il Realme 12 Plus 5g è alimentato da un processore octa-core MediaTek Dimensity 7050 da 2,6 GHz, con Gpu Mali-g68 Mc4, e può essere acquistato in configurazione da 8/256Gb e 12/256Gb. Il MediaTek Dimensity non è probabilmente il miglior processore in questa fascia di prezzo, tuttavia le operazioni quotidiane offerte da questo smartphone sono state comunque molto veloci. Il passaggio da un'app all'altra è stato fluido, ottimo per la produttività e il multitasking, e aprire Facebook, Instagram Whatsapp e tutte le più comuni App per raggiungere gli amici non ha presentato alcun problema.

Lo stesso vale per l’effettuazione di videochiamate o per guaradre lo streaming di Netflix. L’apertura dell’App fotocamera è anch’essa ben gestita e lo scatto delle foto rapido, anche quando necessita di maggior elaborazione a causa della insufficiente luce ambientale. Le prestazioni di gioco sono state piuttosto convincenti con Call of Duty Mobile e Mobile Legends che hanno funzionato senza problemi a impostazioni elevate, mentre Genshin Impact era giocabile con impostazioni basse. Il surriscaldamento non comporta un particolare problema e, come nella maggior parte degli smartphone, si è manifestato dopo 20-30 minuti di gioco.

Batteria

Il device è dotato di una batteria da 5000 mAh abbinata a una ricarica rapida Supervooc da 67w. In un ampio scenario di utilizzo, scattando foto e guardando video su YouTube, il dispositivo è stato in grado di durare quasi tutto il giorno. e l'ho utilizzato per scattare foto e video, giocare ai videogiochi e guardare film. Nel test Pcmark, la batteria è scesa al 20% dopo circa 16 ore e mezza di utilizzo. In conclusione, è possibile ottenere facilmente uno o, addirittura un giorno e mezzo di utilizzo con una ricarica piena ed un utilizzo moderato. Poi, nel caso in cui lal batteria dovesser esaurirsi, non c'è da preoccuparsi perché il caricabatterie in dotazione è abbastanza veloce da eseguire una ricarica completa entro 50 minuti.

Software

Il realme 12+ 5g viene fornito con l'ultima interfaccia Realme Ui 5.0 basata su Android 14. Come per la versione Pro, l'interfaccia curata da realme è bella esteticamente e molto familiare per coloro abituati ad utilizzare un dispositivo basato su Android 14. Il centro di controllo è pulito e personalizzabile e nella schermata iniziale c'è una pagina dedicata alla stringa di Google Search, che consente di accedere a Ricerca Google, Notizie e Meteo.

L'App Drawer è facilmente accessibile scorrendo verso l'alto e dispone di una barra di ricerca delle app, di suggerimenti di app con scorciatoie specifiche e di un elenco completo di app ordinate in ordine alfabetico. Come su altri telefoni Android, è possibile personalizzare lo sfondo, i temi, le icone, i caratteri, gli sfondi e gli sfondi del display always-on. Inoltre, è possibile attivare l'illuminazione dei bordi quando si ricevono le notifiche. È anche possibile disabilitare l'App Drawer se si desidera o impostare il layout della schermata iniziale se si desidera raggruppare più app in un'unica schermata.

Le funzioni di sicurezza e privacy di Google sono ora più chiare che mai, per cui è facile capire se il dispositivo è sufficientemente protetto o meno. Come descritto in precedenza, nel display troviamo il sensore di sblocco ad impronte, ma non manca la funzione di sblocco tramite il riconoscimento facciale, un'opzione in più per coloro che preferiscono avere più scelte. L'applicazione Phone Manager integrata di Realme consente di ottimizzare la Ram, lo storage e altro ancora con un semplice clic. La presenza, in qualche caso, di entrambe le applicazioni, di Realme e quelle native di Google, crea un inevitabile bloatware, e alcune tra queste non sono disinstallabili. Fortunatamente, lo spazio della Rom da 256Gb è enorme ed ampiamente sufficiente a contenere queste app e l’intero sistema operativo.

Fotografia

Uno dei punti di forza del Realme 12+ 5g è rappresentato dal sensore Lyt-600 di fabbricazione Sony da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine e una luminosa apertura f/1,8. Completano la configurazione della fotocamera un obiettivo ultra-wide da 8 megapixel e un obiettivo macro da 2 megapixel. Sulla parte anteriore, invece, è presente un obiettivo da 16 megapixel per i selfie.

Gli scatti in luce diurna della fotocamera principale da 50 megapixel sono belli, con i giusti colori, contrasto e molti dettagli. In scenari di scarsa illuminazione la fotocamera ha dimostrato di sapersela cavare abbastanza bene e gli scatti risultano nitidi e ben esposti, anche senza l'attivazione della modalità notturna. Anche senza l’obiettivo periscopico della versione Pro, il sensore da 50 megapixel del Realme 12+5g consente uno zoom digitale da 2x fino a 20x.

Con il 2x i ritratti, soprattutto quando la modalità Ritratto è attivata, offrono una sfocatura realistica dello sfondo, mentre gli scatti con zoom a 20x possono essere utili in caso di necessità. La fotocamera ultra-wide scatta buone foto per un obiettivo con un sensore da 8 megapixel, le foto sono ben dettagliate e la distorsione dei bordi è ben gestita. Buona la gestione dei colori in condizioni di luce artificiale con la modalità notturna e buona anche la macro da 2 megapixel che consente di realizzare scatti da 4 cm di distanza dal soggetto inquadrato. I selfie scattati con la fotocamera frontale da 16 megapixel sono buoni con la luce del giorno, mentre in condizioni di scarsa illuminazione potrebbe emergere del rumore.

Impressioni

Il Realme 12 Plus 5g si pone come alternativa al modello Pro in una fascia di prezzo più alla portata di tutti. Tuttavia, nonostante la differenza di prezzo, Realme propone comunque un device con design premium, pelle vegana sul retro display Amoled, batteria di lunga durata con Supervooc, prestazioni affidabili e una fotocamera principale che lavora bene in tutte le condizioni. Un dispositivo, dunque, ottimo in relazione alle sue caratteristiche si per il gioco, sia per la fotografia mobile o semplicemente per rimanere connessi a lungo con una ricarica. Le configurazioni disponibili sono da 8/256Gb e 12/512Gb rispettivamente da 359 e 419 euro.