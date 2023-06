Caps Lock Day, sette consigli per usare responsabilmente il blocco maiuscole

Domani, 28 giugno, ricorre il Caps Lock Day, giornata mondiale che celebra con ironia il blocco maiuscole sulle tastiere dei computer, tasto universalmente riconosciuto come il simbolo dei caratteri urlanti digitali. Con l’obiettivo di fornire una guida all’utilizzo responsabile del Caps Lock, la digital factory Mumble, nata nel 2013 a Modena dall’incontro di tre giovani under 35 uniti dal sogno di sviluppare prodotti digitali proprietari esportabili in tutto il mondo, elenca di seguito sette consigli:

come non farti licenziare per colpa di una email: nelle conversazioni formali, soprattutto se critiche, è sempre bene preferire i caratteri minuscoli a quelli maiuscoli per non rischiare di risultare inappropriati o aggressivi. Da sempre associate a toni pacati e professionali, le minuscole sono il veicolo digitale più adatto per entrare in empatia con il proprio datore di lavoro e il mezzo giusto per trasmettere disponibilità ed equilibrio emotivo; come non farti odiare con un feedback scritto: quando dobbiamo trasferire feedback critici per iscritto, le parole d’ordine sono delicatezza ed empatia. Il mancato impiego dei caratteri minuscoli da parte dell’esaminatore potrebbe generare panico, frustrazione e rabbia. Al contrario, il loro utilizzo evita fraintendimenti e cattive interpretazioni assicurando massima apertura e disponibilità al dialogo; come non impanicare l’interlocutore con un messaggio delicato: non è mai facile comunicare con un messaggio scritto la necessità di parlare con qualcuno per un rapido confronto o, peggio, per una richiesta di chiarimento. Il carattere minuscolo trasmette all’interlocutore una sensazione di pacatezza e di desiderio di intavolare una discussione costruttiva che non lascia spazio ai conflitti; come trovare una soluzione a un reclamo: che sia l’acquisto di un prodotto difettoso, la richiesta di rimborso per la cancellazione di un volo o la denuncia di un’insoddisfazione lavorativa, l’uso del carattere maiuscolo potrebbe risultare poco rispettoso in quanto facilmente interpretabile come urla. Viceversa, la preferenza delle minuscole infonde calma, razionalità e desiderio di trovare una soluzione; come confrontarsi con opinioni diverse: accade soprattutto nei forum online o nelle community sui social. Nella maggior parte dei casi, le persone si ritrovano ad esporre le proprie opinioni e a portare avanti il proprio punto di vista confrontandosi con idee opposte. Il metodo migliore per comunicare la propria disponibilità al dialogo, il rispetto, la tranquillità e il desiderio di conoscere il pensiero altrui è certamente l’uso del minuscolo; come dire all’interlocutore che non lo capiamo: nel caso di un italiano poco chiaro o di una spiegazione scritta difficilmente comprensibile, l’impiego del carattere minuscolo favorisce l’instaurazione di una comunicazione aperta disponibile. Solo così l’interlocutore non si sentirà attaccato e non sentirà la necessità di difendersi. Anzi, sarà maggiormente disposto a replicare o a chiarire la propria posizione assecondando i toni distesi precedentemente utilizzati; come scrivere un codice facilmente leggibile: in programmazione, le parole scritte interamente in maiuscolo vengono utilizzate per identificare costanti o variabili globali, entità che mantengono il loro valore invariato durante l'esecuzione di un programma. L'uso delle maiuscole per le costanti nei linguaggi di programmazione è consigliabile in quanto aiuta a distinguerle facilmente dalle variabili, rendendo il codice più leggibile e comprensibile.

«Il Caps Lock Day è la ricorrenza giusta per sensibilizzare le persone meno confidenti con il digitale al corretto utilizzo degli strumenti che questo ci mette a disposizione. Il messaggio che vogliamo lanciare con questa guida ironica infatti, è che tutti, nessuno escluso, dobbiamo porci nei confronti della tecnologia in maniera etica, consapevole e responsabile. Le sue potenzialità sono oggi infinite ma le possibili implicazioni negative non mancano», ha dichiarato Mattia Farina, Ceo e Co-Founder di Mumble.