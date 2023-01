Ces 2023, Lg pronta a svelare due nuove soundbar dal suono immersivo e potente

Lg presenterà al Ces di Las Vegas la nuova collezione di soundbar 2023 che include i modelli top di gamma Sc9 e Se6. Perfette da abbinare alla collezione di Tv Lg 2023, le nuove soundbar si caratterizzano per un audio potente, nuove funzioni pratiche e un design elegante. I nuovi modelli offrono una perfetta integrazione con i televisori contrassegnati dallo stesso brand, garantendo un’esperienza d’uso semplice e un suono ancora più possente e autentico. Quando accoppiati, i due dispositivi offrono funzionalità innovative come la Wow Orchestra, che sincronizza i canali audio della soundbar con gli altoparlanti del televisore, creando un palcoscenico sonoro profondo, potente e immersivo. I nuovi devices di Lg supportano, inoltre, i sistemi Dolby Atmos, Dts:x e Imax Enhanced per un’eccezione audio multi-surround.

Le soluzioni audio premium proposte dal brand sud coreano possono, inoltre, essere facilmente gestite dalla Home Dashboard, per modificare comodamente le impostazioni e condividere le modalità audio con il televisore. Inoltre, la funzione Wowcast permette di connettere le soundbar ai televisori Lg in modalità wireless, per mantenere ordinata la stanza grazie all’assenza di cavi, senza sacrificare la qualità audio. Oltre a un set di funzionalità ampliato e una maggiore facilità di utilizzo, le nuove soundbar vantano anche un design raffinato che si adatta perfettamente a ogni tipo di arredo, proprio come il design minimal dei televisori. La staffa in dotazione al modello Sc93 permette di posizionare la soundbar direttamente sotto la Tv, in modo da renderla parte integrante del design, e quando collegata al retro dei Tv Oled Lg serie C 2022 e 2023, può essere utilizzata per montare le soundbar al muro o allo stand del televisore stesso per una migliore esperienza audio.

Le soundbar 2023 garantiscono una riproduzione audio accurata e un suono limpido per un’esperienza di home-cinema completa. Grazie all’introduzione della tecnologia Triple Sound, che si basa sul primo altoparlante Triple Up-Firing al mondo, e la Triple Level Spatial Sound Technology, che utilizza un motore 3d basato su Hrtf (funzione che tiene conto di come l'orecchio umano filtra il suono in arrivo), ogni songolo canale audio viene analizzato con il risultato di un suono incredibilmente realistico che mette gli ascoltatori al centro di un ambiente audio davvero immersivo. Le nuove soundbar sono dotate, inoltre, del Triple Sound Optimizer, una funzione che aumenta in modo intelligente le prestazioni, e di Smart Up-mixer, che converte l’audio a due canali in un fantastico surround multicanale, ed integrano l’apprezzata funzionalità Ai Sound Pro, che analizza il segnale audio e applica automaticamente le impostazioni più adatte per assicurare un suono eccezionale per qualsiasi tipo di contenuto.

Le soundbar Lg di prossima presentazione sono compatibili con una vasta gamma di servizi di streaming musicale come Tidal Connect e riproducono un suono altamente fedele. Esse si prestano ottimamente anche per gli amanti dei giochi su console, grazie al supporto Vrr e Allm e al passaggio di 4K/120Hz.

La soundbar Se6 ha una forma compatta che la rende ideale per gli spazi più piccoli e un design elegante e moderno adatto a qualsiasi stile di arredamento. Nonostante sia la soundbar con le dimensioni più ridotte, è dotata di quattro radiatori passivi che offrono un suono eccellente con bassi potenti e supporta il Dolby Atmos per un audio cinematografico.