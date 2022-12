Lg Oled UltraGear, ecco il primo pannello al mondo con una frequenza di 240Hz

In occasione del Ces2023, Lg esporrà la sua ultima linea di monitor gaming Oled UltraGear, dotati di tecnologie all'avanguardia in grado di soddisfare tutte le esigenze dei consumatori in fatto di monitor gaming. Il monitor Lg UltraGear Oled Gaming (modello 27gr95qe) offre il livello di prestazioni necessario per ottenere il massimo dai videogiochi di ultima generazione; il suo display con risoluzione Qhd (2.560 x 1.440) offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta sbalorditivo di 0,03 ms (gtg), per un gioco fluido e a bassa latenza. Copre inoltre il 98,5% della gamma di colori Dci-P3, garantendo una grafica vibrante che cattura appieno la visione degli sviluppatori dei videogiochi e degli artisti digitali che li hanno realizzati.

Inoltre, lo schermo Anti-glare & Low Reflection (agli) facilita la visualizzazione delle immagini, consentendo di godere di un'esperienza di gioco senza distrazioni, indipendentemente dalle condizioni di luce ambientale. Grazie al supporto della frequenza di aggiornamento variabile (Vrr), della compatibilità con Nvidia G-Sync, di FreeSync Premium e di Vesa Adaptive Sync, il monitor UltraGear da 27 pollici di LG offre una visione perfetta con tearing e ritardi minimi. Supporta inoltre le specifiche Hdmi 2.1 e la connettività DisplayPort 1.4, e incorpora un jack per cuffie a 4 poli che consente di godere del suono realistico e spaziale delle Dts Headphone:X. Il telecomando in dotazione offre inoltre una gestione rapida e semplice del display oltre alla comodità dei comandi rapidi programmabili.

Insignito del Ces 2023 Innovation Award, il modello 45gr95qe invece, è il primo monitor Oled curvo da 45 pollici di Lg per il gaming, con uno schermo in formato 21:9 e risoluzione Wqhd (3.440 x 1.440). È anche il primo display da 45 pollici con curvatura 800r: un nuovo ed entusiasmante fattore di forma progettato per offrire esperienze di gioco di altissimo livello. Il pannello Oled opaco Anti-glare & Low Reflection del monitor curvo UltraGear, certificato come prodotto a bassa emissione di luce blu dalle principali organizzazioni di test globali Tüv Rheinland e Ul Solutions, è meno dannoso per gli occhi rispetto a un pannello Led convenzionale, il che significa che è possibile possono giocare a lungo senza sentire fastidio.

L'eccezionale pannello offre un rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e una copertura del 98,5% del Dci-P3, producendo colori brillanti, neri profondi e immagini nitide che non solo rendono viva l'azione sullo schermo, ma aumentano anche l'attenzione del lettore. Come il modello da 27 pollici, quello da 45 pollici ha un tempo di risposta inferiore a 0,03 ms gtg e una frequenza di aggiornamento di 240Hz.

«Grazie alle nostre tecnologie display leader di settore, questi monitor offrono la velocità necessaria per giocare in maniera competitiva e una qualità dell'immagine che fa sembrare tutto più realistico», ha dichiarato Seo Young-jae, senior vicepresident e Head of It Business Unit di Lg.