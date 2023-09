IT-alert in Campania, la notifica arriva sui telefonini e i social si scatenano

«Erano le 12, più o meno, e ho sentito un suono stranissimo dal telefonino con un messaggio IT - alert. Sono morta di paura», oppure «Stavo in centro commerciale, sembrava di stare in guerra» e ancora «A me è arrivato 6 volte, che ansia».

Questi sono solo alcuni dei commenti ironici dei napoletani che questo pomeriggio hanno ricevuto sui propri telefonini la notifica IT - alert, la sperimentazione del sistema di allarme pubblico nazionale, promosso dal Dipartimento Nazionale Protezione Civile. Il messaggio di oggi è solo un test, eppure le reazioni a Napoli sono state le più disparate e subito sono comparsi meme e video sull'accaduto.

«E che re ca?». Immediato il collegamento con il meme della nonna slow motion, famosissima su TikTok per le sue reazioni esagerate. La pagina Napoli vhs ironizza con un video dedicato.

Immancabili anche i video dei The Jackal che pubblicano, a pochi minuti dall'accaduto, un Reel con scritto «Quando parte il suono dell'IT alert». Sì, perchè il messaggio è accompagnato anche da una notifica rumorosa e fastidiosa, quasi come una sirena di emergenza. «Che ansia però...» il commento del gruppo comico napoletano.

Anche Sossio Morra, creator della pagina Total Marketing, pubblica un reel scherzando sul fastidioso suono del sistema di allarme pubblico nazionale.

Scherzi a parte, Napoli se ne esce con qualche risata in più, ma il nuovo sistema potrebbe essere davvero utile in casi di emergenza per permettere alla popolazione di correre ai ripari prima di un evento catastrofico. Eppure, giustamente, gli ansiosi commentano: «Ragazzi l'IT alert vi salverà da catastrofi, maremoti, terremoti... ma l'infarto non ve lo leva nessuno. Uh! E che paura!»