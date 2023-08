Neptune, la prima mongolfiera spaziale: avrà un bar, comode poltrone e Wi-Fi. Biglietti da 125mila dollari

Osservare il pianeta Terra dallo Spazio, magari in poltrona, non è più un'utopia. La società americana Space Perspective, infatti, ha presentato ufficialmente la nuova mongolfiera spaziale «Neptune», con la quale sarà possibile osservare la terra stando comodamente seduti in poltrona. I primi viaggi nello spazio prenderanno il via nel 2024, dal Kennedy Space Center di Merritt Island. La società statunitense ha già venduto oltre seicento biglietti, al prezzo di 125mila dollari ciascuno.



Uno spettacolo mazzafiato

«Quando i turisti arriveranno a 30 chilometri di quota si troveranno al di sopra del 99% dell’atmosfera terrestre», ha dichiarato Jayne Poynter, cofondatrice del progetto.





La donna spiega che questo «permetterà loro di vedere lo spazio con il suo reale colore, ossia nero come l’inchiostro, e di osservare la curvatura della Terra. Per noi, questo sarà un volo incredibile. Se riesci a viaggiare con una compagnia aerea commerciale, allora potrai salire sulla nostra navicella. A bordo vi saranno tutti i confort per i turisti, tra cui un bar, la connessione Wi-Fi, un sistema di illuminazione che produce luci di colore violacea, poltrone comodissime ed ampie vetrate, che regaleranno ai viaggiatori una vista a 360° sulla Terra. Sarà un vero e proprio salotto spaziale».

Le caratteristiche di Neptune

Poynter ha inoltre illustrato alcune caratteristiche di quella che sarà una vera e propria mongolfiera spaziale: «Sia le capsule che le mongolfiere vengono prodotte nel nostro campus, vicino all’aeroporto di Titusville. Man mano che sale attraverso l’atmosfera, il “pallone” si espande: invece di essere lungo e magro, è rotondo. In realtà, ha le dimensioni di un piccolo stadio di calcio. L’aspetto entusiasmante è che la tecnologia del pallone è stata fatta volare migliaia di volte: negli ultimi due decenni, non c’è stato un solo guasto con uno di questi tipi di materiali».

I primi voli «non si scordano mai»

Nei prossimi mesi, la Space Perspective effettuerà i primi voli di prova, utilizzando una capsula replica della Neptune. «I passeggeri entreranno direttamente dal ponte della navicella», ha spiegato la cofondatrice della compagnia spaziale americana, «quest’ultima verrà poi rilasciata e il pallone aerostatico la solleverà in modo incredibilmente delicato verso lo spazio».

Il viaggio durerà circa due ore: i passeggeri potranno ammirare dall’alto la Florida e le Bahamas, per poi godersi una lenta discesa, che finirà con l’ammaraggio nell’Atlantico.

Naturalmente, visti i costi proibitivi dei biglietti, questa esperienza sarà riservata ad una ristretta élite di fortunati avventurieri, che avranno la possibilità di vivere un’emozione irripetibile. «In futuro cercheremo di abbassare i prezzi», ha dichiarato la stessa Poynter, «ma visto il mercato, credo ci vorrà del tempo». Nei prossimi anni, l’obiettivo della Space Perspective sarà quello di promuovere il proprio progetto sul mercato internazionale, lontano dai confini della Florida e degli Stati Uniti.