Montblanc presenta i primi auricolari wireles

Con le sue prime cuffie over-ear, Montblanc ha unito la sua passione per l’artigianato a un’elevata qualità tecnica, creando un device dalle eccellenti prestazioni sonore. In risposta alla crescente diffusione delle cuffie in-ear true wireless nella vita quotidiana, la Maison ha appena lanciato i suoi primi auricolari in-ear, contraddistinti da un design elegante che richiama l’iconico strumento da scrittura firmato Montblanc e da un sound che riflette le esigenze individuali di chi li indossa.

Ispirati all’estetica della stilografica Meisterstück, gli Mtb 03 sono realizzati in una resina leggera di colore nero intenso, che ricorda la superficie dello strumento da scrittura, e impreziositi dall’emblema Montblanc bianco.

Caratterizzati da un design ergonomico e da materiali di alta qualità, questi auricolari impermeabili sono progettati per rispondere alle diverse esigenze quotidiane di chi li indossa e offrono la funzione di cancellazione attiva del rumore con modalità live. Essi dispongono, inoltre, di sensori touch per attivare velocemente le funzioni principali, ad esempio riprodurre o mettere in pausa una traccia o rispondere alle telefonate.

Una volta inseriti nella custodia in alluminio con finitura nera, gli in-ear possono essere riposti in tasca o appoggiati sulla scrivania di casa o dell’ufficio, dove potranno ricaricarsi anche in modalità wireless. La passione per i dettagli della Maison è racchiusa nei piccoli ma raffinati elementi di design, come il delicato anello cromato con incisa la filigrana Montblanc.

Per progettare l’impronta sonora degli Mtb 03, Montblanc si è rivolta ad Axel Grell, noto ingegnere del suono, che si è occupato della messa a punto dei componenti hardware portandoli a un livello superiore. Il suo contributo ha permesso di creare il Montblanc Sound Signature, un bilanciamento del suono ottimale.

“Gli auricolari sono diventati parte integrante del mondo digitale e della nostra quotidianità, per questo abbiamo voluto creare un prodotto d’eccellenza che coniugasse alte prestazioni, materiali di prima qualità, un look elegante ma discreto e l’inconfondibile design Montblanc”, ha spiegato Felix Obschonka, Director New Technologies Montblanc.