Nuovo aggiornamento per Apple iOs: arriva Sos emergenza

L’innovativo servizo di emergenza via satellite di Apple è adesso disponibile anche in Italia con la nuova release di iOs 16.4. Lo ha annunciato la Big Tech californiana, sottolineando che questa tecnologia consente di inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza anche quando ci troviamo in assenza di segnale cellulare e Wi-Fi.

Disponibile su tutti i modelli di iPhone 14 Sos emergenze consente, utilizzando la connessione satellitare, di condividere la posizione con parenti ed amici quando ci troviamo in aree prive di copertura di rete.

Grazie ad una combinazione di componenti hardware progettati ad hoc e software integrati, tutti gli iPhone 14 possono connettersi direttamente a un satellite e condividere la propia posizione con l’App Dov’è, comprese altre informazioni critiche tra le quali la cartella clinica ed i contatti di emergenza. Il servizio, gratuito per due anni a partire dal momento in cui si attiva un nuovo modello di iPhone 14 (chi ha acquistato un iPhone 14 prima che questa funzione fosse disponibile riceverà due anni di servizio a titolo gratuito a partire dalla data in cui il servizio è disponibile) mette in contatto il possessore di un iPhone 14 con centri di smistamento in cui operano specialisti in emergenze formati da Apple e pronti a contattare i Psap (Public Safety Answering Point) — o call center dei servizi di emergenza — per fornirgli l'aiuto di cui ha bisogno.

Come funziona Sos emergenze: via satellite

In caso di emergenza e nell’impossibilità di chiamare il 112, iPhone è in grado di chiamare in modo semplice e rapido i servizi di emergenza tenendo premuti il tasto laterale e uno dei tasti del volume finché non viene visualizzato il cursore Sos emergenze. A questo punto, attraverso un'interfaccia semplificata la persona in cerca di aiuto risponde a poche semplici domande, generando informazioni vitali che saranno contenute nel messaggio iniziale ai soccorritori, garantendo così essi che siano in grado di capire rapidamente la situazione e la posizione dell'utente. Apple, a questo riguardo, ha lavorato a stretto contatto con esperti per esaminare le domande e i protocolli standard e identificare i motivi più comuni per cui vengono contattati i servizi di emergenza.

Dopo il questionario, l’intuitiva interfaccia guida la persona verso il punto del cielo in cui puntare l’iPhone per connettersi e inviare il messaggio iniziale che conterrà le risposte al questionario, la posizione, compresa l'altitudine, il livello della batteria dell'iPhone e la cartella clinica, se abilitata. In condizioni di cielo sereno, è possibile inviare e ricevere messaggi in soli 15 secondi grazie a componenti e software specifici sviluppati da Apple e ad uno speciale algoritmo di compressione che riduce di 3 volte la dimensione media dei messaggi, rendendo l'esperienza il più veloce possibile.

Questa funzione apre alla possibilità di condividere la propria posizione attraverso l’app Dov’è anche per coloro che non necessariamente si trovano in una situazione di emergenza. La connessione satellitare sugli iPhone 14 funziona anche con altre funzioni di sicurezza disponibili su iPhone e Apple Watch, tra cui Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute.

Con l’aggiornamento di iOs 16.4 gli utilizzatori di iPhone avranno a disposizione anche altre interessanti features tra le quali 21 nuove emoji: tra queste nuovi colori (blu, grigio e rosa) per il cuore, la “shaking face”, la medusa, una mano che spinge, un ventaglio, un fermaglio per i capelli, lo zenzero, un flauto, il Khanda, simbolo della fede Sikh, e molto altro ancora.

Inoltre, vengono introdotte alcune nuove funzionalità come: