Oneplus, due nuovi device dal 23 aprile

OnePlus ha svelato la data di lancio di due nuovi prodotti. La nuova edizione lifestyle del Watch 2 e il tablet di fascia media Pad Go saranno ufficialmente svelati il 23 aprile prossimo a Helsinki, Finlandia.

La versione lifestyle del Watch 2 sarà disponibile esclusivamente in Europa, un passo significativo per OnePlus nel fornire ai consumatori europei dispositivi Android premium, in linea con le loro esigenze. Questo lancio rientra nella strategia più ampia del brand volta a costruire un ecosistema di dispositivi interconnessi, progettati per operare fluidamente tra loro e con il mondo circostante.

«L'anno scorso abbiamo annunciato una nuova strategia di prodotto che prevede la creazione di un ecosistema di dispositivi potente, premium e interconnesso. Questo include il nostro impegno nell’ampliare il portafoglio di prodotti OnePlus a nuove categorie al di là degli smartphone, come audio, tablet e wearables», ha dichiarato Bingo Liu di OnePlus Europe.

Il OnePlus Watch 2, lanciato a febbraio di quest'anno, ha già conquistato una posizione di rilievo nel settore degli smartwatch Android, grazie al suo doppio chipset, alla batteria di lunga durata fino a 100 ore e al preciso tracciamento del fitness. La versione lifestyle, che vedrà la luce tra pochi giorni, mira a soddisfare ancora di più le esigenze dei fan di OnePlus, che cercano un equilibrio tra stile e funzionalità.

OnePlus Pad, il primo tablet dell’azienda, ha ricevuto ampi consensi dal suo lancio nel 2023 ed è diventato il pilastro dell'ecosistema OnePlus. Dopo il successo ottenuto con il Pad Go in India, l’azienda si prepara a portare il device in Europa, offrendo ai consumatori un'opportunità accessibile per integrare il proprio ecosistema e sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia.