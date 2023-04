Redmi Watch 3, smartwatch con un tocco di stile ed eleganza

Con un display Amoled cristallino da 1,75 pollici, Redmi Watch 3, il wearable appena presentato è stato progettato per garantire la visibilità in piena luce solare. La lunetta del dispositivo è realizzata con una finitura metallica lucida che utilizza la tecnologia ncvm, per offrire un aspetto e una sensazione premium in due versioni colore classiche: Black e Ivory. Inoltre, sono disponibili due cinturini in edizione speciale e oltre 200 quadranti integrati per soddisfare qualsiasi gusto. Dotato di Gps integrato e di impermeabilità fino a 5atm, il wearable supporta i cinque principali sistemi di posizionamento satellitare e 121 modalità sportive, tra cui sei riconosciute automaticamente, oltre a funzioni di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, del sonno e di altre funzioni di salute.

Con un'affidabile durata della batteria fino a 12 giorni in condizioni di utilizzo tipico, Redmi Watch 3 garantisce prestazioni stabili ed efficienti. Inoltre, è dotato di un altoparlante Hd e di un microfono a cancellazione di rumore per telefonate Bluetooth fluide e chiare. La disponibilità è già iniziata su mi.com e Amazon, al prezzo di 129,99 euro.

Ma le novità per Redmi non finiscono qui: è disponibile, infatti, anche Smart Band 2, la miglior alleata per monitorare la propria salute e le sessioni di fitness grazie a più di 30 diverse modalità di allenamento. Smart Band 2, nei colori Black e White può essere acquistata sullo store online ufficiale e nelle migliori catene di elettronica al prezzo di 34,99 euro.

Infine, Redmi ha presentato anche le Buds 4 Lite, i nuovi auricolari di tipo semi in-ear dotati di driver dinamici da 12 millimetri e di un diaframma a doppio strato che riproduce suoni alti, chiari e brillanti e suoni bassi potenti e decisi. Redmi Buds 4 Lite, nelle versioni Black e White, sono disponibili all’acquisto a 34,99 euro.

Redmi ha inoltre annunciato una nuova partnership con Red Bull che prevede la sponsorizzazione di Red Bull Cliff Diving World Series e un'attivazione speciale per la tappa italiana prevista in data 1 e 2 luglio a Polignano a Mare dove sono attesi oltre centomila spettatori.