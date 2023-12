Sicurezza online: i consigli di Wallapop anche per lo shopping natalizio

A pochi giorni dal Natale, i prodotti second-hand possono rivelarsi un’alternativa green agli articoli nuovi. A causa del notevole aumento di acquisti, è fondamentale sapere come trovare ciò che si sta cercando o vendere ciò che non serve con la massima sicurezza e comodità.

Dal momento che 6 italiani su 10 prendono in considerazione l’acquisto di prodotti utilizzati e l'87% degli intervistati non avrebbe problemi a riceverne se in perfette condizioni, Wallapop, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, offre agli acquirenti 9 consigli per comprare e vendere in tutta tranquillità, con un’esperienza ottimale e priva di rischi.

1. Non condividere i propri dati personali con altri utenti

È molto importante che le persone evitino di condividere dati personali tra loro.

Il motivo principale di questa raccomandazione è la tutela della privacy e della sicurezza sulla piattaforma. Wallapop consiglia, infatti, di diffidare da coloro che chiedono informazioni di contatto come numeri di telefono o indirizzi e-mail per stabilire una comunicazione diretta o che utilizzano altri metodi di pagamento online diversi dalla piattaforma.

2. Utilizzare i sistemi di pagamento integrati nella piattaforma

Lo strumento integrato nella chat per ricevere e versare denaro è sicuro e garantisce transazioni comode e semplici direttamente all’interno della piattaforma, eliminando la necessità di metodi di pagamento esterni.

3. Abilitare l'autenticazione a due fattori (2fa)

Una misura aggiuntiva di protezione della riservatezza del proprio account e di tutela da potenziali vulnerabilità è l'autenticazione a due fattori (2fa), che prevede la necessità di verificare la propria identità quando si accede da un nuovo dispositivo attraverso un ulteriore processo di autenticazione.

4. Confrontare i prezzi di prodotti simili sulla piattaforma

Quando si acquistano o vendono prodotti su Wallapop, la piattaforma consiglia a venditori e acquirenti di effettuare un confronto dei prezzi di prodotti simili. Per i venditori, adottare questa pratica consente di stabilire prezzi competitivi senza eccedere, basandosi sulla valutazione di prodotti analoghi. Per gli acquirenti invece, il confronto dei prezzi garantisce la scelta dell’offerta migliore e assicura un acquisto lecito, poiché prezzi significativamente alti o bassi potrebbero suggerire il contrario.

5. Utilizzare descrizioni accattivanti e fotografie di buona qualità

I suggerimenti che Wallapop offre riguardano anche l’esperienza d’acquisto,. Bastano infatti pochi accorgimenti per aumentare la visibilità degli articoli in vendita in un clima di fiducia e senza malintesi, come ad esempio una descrizione accurata e accattivante, fotografie di alta qualità, da varie angolazioni e su sfondo bianco.

6. Mantenere una comunicazione aperta e amichevole

Una comunicazione aperta e amichevole assicura che entrambe le parti coinvolte abbiano ben chiare le aspettative della transazione, favorendo così un'esperienza trasparente e soddisfacente per tutti. La chat di Wallapop è a disposizione proprio per consentire di porre domande sull'oggetto, chiedere ulteriori dettagli e chiarire dubbi sulle sue condizioni attuali e su eventuali imperfezioni. Per quanto riguarda i venditori, invece, fornire risposte chiare e concise risulta essenziale.

7. Tag e filtri per una migliore categorizzazione

Nel creare un nuovo annuncio sulla piattaforma, la corretta categorizzazione dei prodotti attraverso la selezione di tag appropriati contribuisce a migliorarne la visibilità e a ottimizzare la navigazione dei potenziali acquirenti, che potranno trovare più facilmente ciò che stanno cercando.

8. Per realizzare acquisti o invii, ricordare di attivare l'opzione di Wallapop Spedizioni

Grazie a Wallapop Spedizioni, il servizio di spedizione integrato nella piattaforma, è possibile scegliere se consegnare i prodotti di persona o affidarsi ad un corriere. La piattaforma consente di inviare o ricevere pacchi - anche ingombranti - nei Paesi in cui è presente Wallapop, dando la possibilità alle persone di accedere a tutti gli articoli presenti in tutto il suo catalogo. Attualmente, più della metà di tutte le transazioni su Wallapop vengono effettuate attraverso questo sistema.

9. In caso di problemi con la spedizione, contattare il Centro Assistenza

Wallapop mette a disposizione degli utenti anche il proprio Centro Assistenza, che garantisce la sicurezza di acquirenti e venditori e la protezione della transazione fino a 48 ore dalla ricezione del prodotto. In caso di discrepanze o difetti, è possibile aprire una segnalazione dall’app e, dopo l’intervento del team di assistenza, chiedere il rimborso con restituzione gratuita, mentre in caso di smarrimento o danneggiamento durante la spedizione, l’utente verrà risarcito direttamente da Wallapop.

"Siamo felici di vedere come le persone adottino, sempre più spesso, il consumo responsabile e consapevole come abitudine di acquisto anche per i tradizionali regali di Natale”, così Fede Coll di Wallapop.