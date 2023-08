Tikok tende una mano all’editoria con l’arrivo di #BookTok

Dalle recensioni ai consigli di scrittura, fino alle reinterpretazioni della trama di romanzi celebri, e molto altro ancora: #BookTok riunisce da tutto il mondo creator, autori e appassionati che condividono lo stesso amore per la lettura e la letteratura. Con oltre 165 miliardi di visualizzazioni già raggiunte, #BookTok è una delle community più vivaci su TikTok la quale, oltre ad ispirare una nuova generazione di lettori appassionati, sta trasformando il mondo editoriale lanciando le carriere di nuovi autori e supportando le vendite ai massimi livelli di sempre.

In occasione del Book Lovers’ Day (ricorrenza celebrata ogni anno il 9 agosto), TikTok ha offerto alla community di #BookTok nuovi strumenti per creare, apprendere e connettersi: in particolare, è giunta anche in Italia la Global #BookTok Challenge. Fino al 31 agosto infatti, la challenge incoraggerà gli amanti della lettura nel nostro Paese a unirsi alla community globale per creare contenuti a tema #BookTok: per esempio, recensioni, liste di letture per le vacanze, consigli di lettura e altro ancora. I creator che pubblicheranno almeno due video con l’hashtag #BookTok riceveranno una speciale cornice tematica per il loro profilo, oltre ad altri premi esclusivi, per diventare sempre più degli autentici fan del fenomeno globale.

In Italia, inoltre, sarà disponibile una sezione dedicata in app che raccoglierà tutte le info e spunti dedicati. Pertanto, tutti i creator desiderosi di cimentarsi nella sfida letteraria potranno utilizzare gli hashtag dedicati #BookTokItalia, #LibriDaLeggere e #BookTok. A fare da apripista alle conversazioni estive dedicate ai libri, alcuni dei BookToker più apprezzati dalla community: Megi Bulla (@labibliotecadidaphne), Carmelo Romano (@timidalibreriadelriccio), Magdalena La Rosa (@magsbook), Martina Levato (@levv97), Valentina Ghetti (@valentina.ghetti).

Il quintetto, per primo, ha sperimentato i due effetti creati per l'occasione da Aida (@aida.creator): "Nomi, Cose, Città" a tema BookTok, che ha messo a dura prova la capacità di reazione dei lettori pro della community, mentre "Q&A" - che prevede una serie di domande su personaggi, titoli e scrittura - ha confermato certezze e svelato segreti.

Dopo la partecipazione di maggio 2023 al Salone Internazionale del Libro di Torino in qualità di Official Entertainment Partner, e l'attenzione ricevuta dal pubblico presente in loco e dalle persone che hanno partecipato virtualmente al momento di incontro e scambio, questa challenge estiva vuole essere un ulteriore momento per celebrare la creatività e lo spirito di collaborazione della community di TikTok, per offrire nuove opportunità di coinvolgere gli amanti dei libri in tutto il mondo. Un ulteriore modo per sostenere attivamente e celebrare i creator #BookTok dentro e oltre la piattaforma.