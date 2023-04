Wallapop adotta nuove misure per rafforzare la sicurezza della piattaforma

Wallapop, rafforza il proprio sistema di sicurezza per continuare a garantire l'integrità dei dati e la protezione generale dei propri clienti nella considerazione dell’elevato livello degli attacchi informatici e dei tentativi di frode.

In questo senso, il team “Platform Operations Security”, che rappresenta il 6% della forza lavoro dell’azienda, ha introdotto metodi di prevenzione dei rischi all'avanguardia che includono, prima di tutto, un modello di verifica in due fasi che chiede agli utilizzatori di confermare i propri profili tramite Sms, mentre i tecnici della piattaforma confermano tale verifica.

Wallapop ha anche voluto rafforzare la sicurezza delle transazioni all'interno della piattaforma, incorporando doppi controlli durante i trasferimenti di denaro tramite Wallet. In aggiunta, la piattaforma ha aumentato gli investimenti nel servizio clienti , per garantire un servizio efficiente alla propria comunità e consiglia a tutti di verificare il numero di telefono nel proprio profilo come misura primaria per proteggere gli account.

Nell'ambito della sua politica di prevenzione, Wallapop ha lanciato una campagna di sensibilizzazione, grazie alla quale tutti possono disporre di una guida che renda più facile fare acquisti e vendite sicure su Internet e minimizzare alcune delle paure più comuni. Wallapop incoraggia sempre la sua comunità a segnalare qualsiasi comportamento improprio attraverso l'app, poiché la piattaforma è in continuo contatto con le agenzie di polizia e altre autorità per collaborare attivamente alla protezione degli utilizzatori da ogni tipo di frode.

Ora più che mai, Wallapop rafforza la protezione ottimizzando i processi e le capacità di quest'area, potendo disporre di strumenti avanzati come l'uso dell'Intelligenza Artificiale, che consente di analizzare costantemente l'attività di profili sospetti e bloccare la pubblicazione di annunci potenzialmente problematici. Allo stesso modo, grazie all’impegno quotidiano, il 90% dei truffatori viene eliminato prima di ricevere una segnalazione sulla piattaforma. A questo riguardo, l'azienda vuole dispensare alcuni consigli e buone pratiche sulla sicurezza per i proprio clienti: