Honor svela la tecnologia che si cela dietro al nuovo Magic5 Pro

Honor ha voluto condividere un esclusivo “dietro le quinte” di come ha sviluppato il Magic5 Pro, smartphone flagship del brand. Debuttato al Mobile World Congress 2023, il device vanta grandi progressi in termini di design, display, fotografia e prestazioni che il brand sta ora condividendo, svelando dettagli mai visti prima sulle sue sofisticate pratiche e strutture di ricerca e sviluppo.

Honor ha investito oltre 20 milioni di dollari in attrezzature per i test di qualità presso il suo Global Compliance and Testing Center (gctc) di livello mondiale.

Grazie a queste sofisticate strutture, il produttore è in grado di eseguire test interni per verificare più di 200 standard di certificazione, tra cui la certificazione Conformité Européenne (Ce). "Siamo orgogliosi di presentare le strutture tecniche che sono la forza motrice delle nostre innovazioni incentrate sull'uomo", ha dichiarato George Zhao, Ceo di Honor.

Falcon Camera System

Dotato dell’innovativo Image Engine, il Magic5 Pro presenta il nuovo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che non solo consente una velocità di acquisizione tra le più elevate del mercato, ma supera anche i confini della nitidezza delle immagini.

Per raggiungere questo obiettivo, Honor ha creato laboratori focalizzati sullo studio delle fotocamere per condurre analisi quantitative e qualitative, utilizzate come base per lo sviluppo del suo algoritmo di Intelligenza Artificiale. Superando molte sfide legate alla ripresa di scene in movimento con velocità, distanza e condizioni di illuminazione diverse, il Magic5 Pro porta il processo di imaging a un livello completamente nuovo. Ad esempio, la velocità di messa a fuoco automatica è aumentata del 245% rispetto alla versione precedente.



Grazie all'intelligente tecnologia di riconoscimento Ai, l'innovativa funzione Ai Motion Sensing consente di catturare sempre il momento migliore in scenari in rapido movimento. Per questo Honor ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm Technologies per massimizzare la potenza di elaborazione, sfruttando appieno il Qualcomm Ai Engine, aumentando l'intervallo di cache di oltre sei volte, da 240 a 1500 millisecondi. Con un intervallo di cache dati più ampio e una rete Ai addestrata con oltre 270.000 immagini, la fotocamera del Magic5 Pro può aiutare a catturare più facilmente il momento magico nei movimenti.

L’azienda ha impiegato 18 mesi per ricostruire completamente l’Image Engine da zero, con una nuova architettura, codice sorgente e algoritmi per sfruttare appieno la potenza di elaborazione della piattaforma mobile Snapdragon.

Innovazione in campo oculistico

Honor è da sempre impegnata nell'innovazione e laricerca di tecnologie per proteggere gli occhi. Questa volta, con dati raccolti da oltre 10000 persone per scoprire la tecnologia ottimale di oscuramento del display, Honor ha sviluppato la funzione Dynamic Dimming, che è stata testata per ridurre l'affaticamento degli occhi del 18% dopo 45 minuti di utilizzo.

Il Magic5 Pro inoltre, supporta il Circadian Night Display ed è il primo smartphone a ricevere la certificazione Tüv Rheinland Circadian Friendly. Il Circadian Night Display offre una modalità che favorisce il sonno, regolando la luce blu e modificando delicatamente la temperatura del colore notturno in modo naturale. Secondo i test di laboratorio, questa funzione può aumentare la secrezione di melatonina fino al 20% entro tre ore, aiutando a dormire meglio.

Con la sua camera anecoica Ota (over-the-air) interna, Honor dispone di un ambiente di laboratorio perfettamente controllato per testare l'esperienza di comunicazione mobile. Tradizionalmente, le prestazioni Ota e i valori Sar (tasso assorbimento specifico) sono concetti opposti e difficili da bilanciare, ma il Global Compliance and Testing Center è in grado di supportare Honor nella realizzazione di prodotti con elevateprestazioni di connettività, mantenendo al contempo un valore Sar costantemente inferiore per garantire la sicurezza dei clienti. A tal fine, il valore Sar di Honor per la produzione di massa è inferiore del 35% rispetto ai requisiti di conformità. I test Sar vengono eseguiti su ogni singolo lotto di dispositivi ed Honor è l'unico Oem (Original Equipment Manufactorer) di dispositivi ad avere la certificazione Smart-Transmit Sar di Qualcommed ha ottenuto l'ambita certificazione Sar di Vodafone.

Dall'inizio dello sviluppo del prodotto alla produzione di massa, l’azienda conduce più di 260 test sulle migliaia di componenti diversi di uno smartphone, assicurando che Magic5 Pro sia veramente costruito per durare e possa essere un dispositivo mobile affidabile per i clienti di tutto il mondo.