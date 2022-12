Paesaggi natalizi perfetti con la fotografia e la potenza di Oppo Reno8 Pro

Dicembre è uno dei mesi preferiti dagli amanti della montagna: cime innevate, rifugi e sentieri in paesaggi suggestivi. Oppo vuole dare alcuni consigli su come utilizzare al meglio uno tra i suoi prodotti di punta, il Reno8 Pro, per farlo diventare l’alleato fotografico perfetto.

Sciatori e snowboarders, per esempio, dopo aver imparato le acrobazie che provano da giorni, amano riprendersi per ricordare o mostrare l’obiettivo raggiunto. Ecco che corre in aiuto la funzionalità Slow-Motion a 960fps di del Reno8 Pro, che permette di non perdere nessun movimento riprendendo ogni istante e garantendo una resa di altissima qualità.

Assieme al gruppo di amici, dopo una lunga e faticosa sciata e finalmente raggiunto il rifugio più vicino, arriva il momento di scattare un selfie da condividere sui social; il device di Oppo diventa l’alleato migliore poiché capace di catturare ogni sorriso, sia nei selfie super ravvicinati sia negli scatti di gruppo grandangolari. Inoltre, ogni volto è perfettamente illuminato grazie alla funzione Portrait Retouching gestita da Intelligenza Artificiale, così anche se la giornata sta per terminare e il sole sta scendendo, il selfie non perderà in qualità.

Il tramonto è uno dei momenti più affascinanti da ammirare dopo un lungo e faticoso sentiero in salita; per ricordare la soddisfazione di questo traguardo e la meravigliosa vista dall’alto, grazie a Oppo Reno8 Pro e al suo potente processore MariSilicon X, si potrà realizzare un video ultra-nitido e luminoso catturando ogni sfumatura di colore.

Per gli amanti delle ciaspolate notturne che hanno sempre dovuto rinunciare ad immortalare questi momenti indimenticabili, tramite la funzionalità 4K Ultra Night del Reno8 Pro, potranno riprendere ogni scorcio suggestivo incontrato lungo il cammino.

Oppo Reno8 Pro, grazie alle sue caratteristiche fotografiche di assoluto rilievo, riesce a sostituire la macchina fotografica, pesante e ingombrante, non particolarmente adatta per le attività tipiche della montagna, garantendo scatti mozzafiato e riprese incredibili ma con la comodità di uno smartphone.