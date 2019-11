Operata a 105 anni per una frattura al femore. Intervento chirurgico di successo in Irpinia. All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino la straordinaria operazione. Ora nonna Carmela Manna, 105 anni, sta bene e non vede l’ora di tornare alla sua passione: il ballo liscio.

LEGGI ANCHE A 104 anni operata per una frattura al femore, torna a camminare



Lo ha già detto a nipoti e pronipoti che la stanno seguendo nella degenza. Nessuna complicazione durante l’intervento e nella fase post operatoria. L’ultracentenaria sta bene e il decorso va avanti regolarmente senza alcun problema. La famiglia ha voluto ringraziare il personale del nosocomio. Nonna Carmela è la donna più longeva di Ariano Irpino, la seconda città più popolosa della provincia di Avellino.

LEGGI ANCHE Operata al femore a 107 anni, intervento record in Campania

© RIPRODUZIONE RISERVATA