Telese Terme, sorrisi per i cento anni di nonna Anna Rosa. Caporaso: «Festa collettiva»

«Ci siamo stretti con tutto il nostro affetto e una gioia immensa intorno a nonna Anna Rosa per festeggiare i suoi primi cento anni». Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, che ieri ha partecipato, insieme agli altri esponenti dell'amministrazione comunale, alla cerimonia organizzata per il centenario di Anna Rosa Simeone. «Papa Francesco una volta disse: "Un popolo che non custodisce i nonni e non li tratta bene è un popolo che non ha futuro". Noi i nostri nonni li amiamo e li coccoliamo – ha detto Caporaso -. Sono la nostra storia, le nostre radici. Oggi tutta la comunità idealmente è qui per festeggiare un compleanno che merita di essere ricordato. Perché ogni volta che una nonna o un nonno raggiungono la bellissima età dei 100 anni, bisogna essere felici e festeggiare tutti insieme. Auguri Anna Rosa Simeone. E auguri ai familiari, che ti hanno circondato di amore, di dolcezza e di premure».

La nonna centenaria, con i familiari, l'amministrazione comunale e tanti telesini ha preso parte alla celebrazione della santa messa nella chiesa di Santo Stefano, ricevendo gli auguri speciali dei parroci don Gerardo, don Gianmaria e del vescovo don Giuseppe Mazzafaro.