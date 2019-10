Giovedì 17 Ottobre 2019, 06:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 80 anni è finita in ospedale dopo un incontro ravvicinato con un cinghiale. È accaduto ad Altavilla Irpina in via Madonna del Carmine. L'anziana si è imbattuta nell'animale lungo la strada. Ha provato ad allontanarlo con la sua borsa, ma è finita rovinosamente a terra. È stata salvata appena in tempo da una vettura condotta da un'altra donna che ha messo in fuga il cinghiale. L'anziana è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Moscati di Avellino per una sospetta frattura del femore e per una serie di escoriazioni su diverse parti del corpo.