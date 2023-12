Dramma in una casa, 55enne trovato morto

Tragedia della solitudine ad Altavilla Irpina. Un 55enne è stato trovato privo di vita in casa. Sono stati i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta nella tarda mattinata.

I caschi rossi sono intervenuti in via Vanni, dopo che familiari e amici non

riuscivano più a mettersi in contatto con il 55enne. La squadra, una volta entrata nell'abitazione al secondo piano dello stabile, ha rinvenuto l'uomo di 55 anni privo di vita. I carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi di loro competenza.