Il male di vivere colpisce ancora in provincia di Avellino. Un anziano di 86 anni è stato trovato impiccato al cancello dell’abitazione. E’ stata una nipote a fare la macabra scoperta. La tragedia si è consumata a contrada Trave, ad Ariano Irpino. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine. Appena ieri sera, un ragazzino di 13 anni si è lanciato dal ponte di via Ferriera nel cuore di Avellino. Ora è ricoverato in gravi all’ospedale “Moscati”. © RIPRODUZIONE RISERVATA