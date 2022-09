Arma rubata nascosta tra gli attrezzi da giardino: 50enne stanato

Nascondeva in casa un fucile rubato in provincia di Benevento, ma è stato scoperto e denunciato dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina. I militari hanno deferito un 50enne del posto per ricettazione e detenzione illecita di arma da fuoco. L’operazione rientra nella più vasta ed articolata azione di contrasto intrapresa su disposizione del Comando Provinciale di Avellino, al fine di prevenire l’insorgere di fatti criminali. Così come è accaduto nei mesi scorsi proprio in Valle Caudina.

Nel corso della perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto (occultato sotto numerosi attrezzi da giardinaggio) un fucile rubato lo scorso mese di gennaio in provincia di Benevento. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino, finalizzati anche a stabilire il possibile utilizzo dell’arma in azioni delittuose.