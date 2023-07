Auto divorata dalle fiamme, ipotesi dolo

Una vettura è stata distrutta da incendio poco prima dell’alba di oggi ad Avellino. I vigili del fuoco intorno alle 4,30 sono intervenuti in via Francesco Amatucci per il rogo che ha interessato una macchina in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi, che poi hanno messo in sicurezza l’intera area. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sull’origine del fuoco, compresa la pista che porta all’azione dolosa. Sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso.