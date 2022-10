Auto in fiamme a Quadrelle, si segue la pista del raid doloso

Bruciata un’auto in pieno centro a Quadrelle durante la notte. Si pensa a un raid doloso. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Cardinale, per provvedere a spegnere il rogo. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo che è andato distrutto.

Indagano i Carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno avviato gli accertamenti del caso. Si segue la pista dolosa, ma non si escludono altre ipotesi. I caschi rossi hanno anche provveduto a mettere in sicurezza l’area.