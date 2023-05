Avellino: anziana rapinata in casa, preso 21enne brasiliano

Rapina ai danni di un'anziana ad Avellino. Un 21enne di origini brasiliane è stato preso dalla Polizia. Con artifizi e raggiri, ha conquistato la fiducia di una 75enne, riuscendo così a introdursi nella sua abitazione in Avellino, dove si è poi appropriato della somma di 250 euro e di alcuni oggetti in oro. Scoperto dalla donna è riuscito a guadagnare la fuga spintonandola e facendola cadere a terra.

Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Sezione Volanti (diretti dal vicequestore Carmine Scognamiglio) e della Squadra Mobile (agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia). A seguito di intensi servizi di perlustrazione, il ragazzo è stato rintracciato e bloccato in via Tagliamento. Il 21enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per il reato di rapina aggravata. In corso indagini per recuperare la refurtiva.