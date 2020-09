Manette per un 19enne di Avellino trovato in casa con la droga. I carabinieri della Stazione del capoluogo irpino hanno tratto in arresto il ragazzo, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari valutati gli elementi probanti raccolti sino a quel momento, hanno fatto accesso nell’abitazione del giovane, procedendo ad un’approfondita perquisizione. Sono stati così rinvenuti circa 25 grammi di hashish e marijuana, occultati nella sua camera da letto e, sul balcone, una pianta di canapa indiana alta circa un metro, con infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, insieme a materiale utile per la coltivazione ed il confezionamento della droga. © RIPRODUZIONE RISERVATA