Da Campo Genova a Smile Arena: ecco come diventerà l'area da 30mila metri quadri di via Annarumma.

Approvato in giunta lo scorso 21 febbraio, il nuovo piano urbanistico attuativo di Campo Genova è stato pubblicato solo nelle scorse ore. Dagli elaborati emergono nuovi dettagli sul futuro dell'area che il sindaco, Gianluca Festa, ha da sempre messo in cima all'agenda di quella che definisce la sua «rivoluzione amministrativa», ribattezzandola come Smile Arena.

Obiettivo del Pua adottato, e parte integrante del Piano urbanistico comunale vigente, alleggerire il carico insediativo in favore di spazi pubblici polifunzionali. Rispetto ai precedenti 18mila metri quadrati di quote destinate all'edificazione, il nuovo piano ne prevede soltanto 3.298. Nelle intenzioni dell'amministrazione, infatti, il nuovo Campo Genova sarà caratterizzato da ampi spazi per parcheggio, per lo svolgimento di fiere, mercati ed eventi all'aperto e al chiuso.

L'area dove si svolge attualmente il mercato bisettimanale del martedì e del sabato sarà completamente libera da cemento. Un progetto inevitabilmente a lungo termine che prevede il riammagliamento dell'area con il contesto urbano circostante, attraverso la realizzazione dell'asse viario di collegamento tra via Annarumma e la viabilità primaria rappresentata dalla prosecuzione della strada Bonatti.

Previsti anche nuove aree parcheggio a servizio della curva Nord dello stadio "Partenio-Lombardi" che potranno ospitare anche concerti all'aperto, spazi verdi e attrezzati, e, così come già in vigore, il punto di Protezione civile per la prima accoglienza della popolazione in caso di emergenze. Il piano dettaglia anche le modalità per le nuove costruzioni con funzioni residenziali, terziarie e di servizio alle persone. Nessun diritto, infatti, verrà precluso ai privati le cui quote ricadono nella scheda di trasformazione. A loro verrà attribuita la quota di superficie lorda di pavimento derivante dall'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale già fissato.

Due i nuovi edifici che sorgeranno intorno alla Smile Arena. Il primo di iniziativa pubblica occuperà una superficie di 3.298 metri quadrati e sarà costituito da un piano terra destinato a servizi alle persone, mentre i piani superiori saranno residenziali. Il secondo, di iniziativa privata, si estenderà su complessivi 1.635 metri quadrati e sarà destinato nella parte inferiore a servizi alle persone, in quella superiore a terziario e residenza.

Nuova edilizia che risponde ai criteri dell'ecosostenibilità e dovrà soddisfare gli indirizzi di valutazione energetico ambientale. I 4900 metri quadrati che saranno occupati dalle due costruzioni, e che potranno ospitare circa duecento persone, saranno comunque dotati di viabilità di servizio, aree di sosta riservate e spazi verdi. Meno imponente il capitolo delle opere di urbanizzazione da realizzare. In particolare, bisognerà attrezzare il nuovo Campo Genova di impianto di illuminazione, rete idrica delle acque bianche, reti fognarie per lo smaltimento delle acque nere, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete telefonica e rete di distribuzione del gas metano. Contestualmente agli adeguamenti urbanistici, il Comune ha già appaltato un intervento di circa 70mila euro per riqualificare il lato destro della zona dove sorgeva il centro raccolta rifiuti ingombranti e Raee di Irpiniambiente. Si delinea così il progetto su cui Festa ha trovato i maggiori ostacoli in questi quattro anni di amministrazione.