Petracca-Buonopane duello fratricida sulle nomine

E' scontro a colpi di nomine (e dimissioni) negli enti controllati tra Maurizio Petracca e Rizieri Buonopane a questo punto fratelli-coltelli nel Pd irpino.

Petracca in pochi giorni fa dimettere il presidente di Fondazione Sistema Irpinia (organismo dell'amministrazione provinciale che si occupa di turismo), l'industriale Sabino Basso; poi impone che lasci il sindaco di S.Angelo dei Lombardi Rosanna Repole, sua fedelissima, con delega nella fondazione turistica. E per concludere chiede al sindaco di Moschiano Rosario Addeo, altro suo uomo di fiducia, di rinunciare alla delega alle comunità energetiche che gli aveva affidato Buonopane.

Ma Buonopane non rimane con le mani in mano e caccia il consiglio di aministrazione del Cirpu (il consorzio universitario di cui sono soci Provincia e Comune di Avellino) chiamando alla guida Ida Grella (storica esponente del pd che fa la fronda a Petracca nel partito) in sostituzione del docente di Unisa Saverio Tortoriello. Nel Cda anche Pasquale Penza come vice, Michele Pepe, Ersilia Di Grezia e Raffaele Barbarisi, revisore Nicolino Santoro; a presiedere l'assemblea sarà Tonino Spiniello. (Tutto da verificare il ruolo in questa manovra del sindaco Festa che è socio nel Consorzio).

E per oggi Buonopane ha convocato il Cda della Fondazione Sistema Irpinia per decidere il dopo-Basso.

Scontro senza esclusione di colpi in casa Pd in una fase delicatissima nella quale il partito, con i propri alleati, non ha ancore espresso il nome da candidare contro il sindaco uscente del capoluogo Festa.