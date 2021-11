Giovane donna cade dal terzo piano mentre pulisce i vetri: morta

Cade dal terzo piano mentre pulisce i vetri di una finestra in un appartamento di un parente. Una donna di Solofra è morta dopo il terribile volo. La tragedia si è consumata tra via Scorza Nova e via Sorbo nella città della concia. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. La giovane donna è deceduta sul colpo. Sono immediatamente intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli, per avviare le indagini sul drammatico incidente. La comunità di Solofra è sotto choc per quanto accaduto. Cordoglio da parte dell’amministrazione comunale.

