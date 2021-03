Casa in fiamme: salve mamma e figlia, a pochi passi bruciano tre auto

Fiamme e paura ad Avella. I vigili del fuoco di Avellino sono stati impegnati in un doppio intervento nella cittadina irpina. Il primo ha riguardato un'abitazione sin via Monsignor Guerriero, al primo piano di un edificio. Al momento dell'incendio all'interno della casa c’erano due donne, madre e figlia, di 84 e 57 anni. Sono riuscite a mettersi in salvo appena in tempo. Sono state visitate sul posto dai sanitari del 118.

Oltre a un grosso spavento non hanno subito grosse conseguenze. Hanno poi trovato alloggio dai loro parenti. Quasi in contemporanea, altre due squadre dei caschi rossi sono intervenute in viale Lungo Clanio, dove le fiamme hanno interessato tre autovetture in sosta. Anche in questo caso, l'incendio è stato spento e l’area è stata messa in sicurezza.

